1
26
17
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» 

15 мая 2017, 10:00
В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В 
20 февраля 2017, 05:01
Депутаты предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным выходным

Депутаты предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным выходным

Депутаты предлагают сделать 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности - официальным выходным. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Как подчеркивают народные избранники, новый праздник станет аналогом «навязанного Западом» Дня святого 
8 июля 2015, 12:17
15 мая в России будут отмечать День семьи

15 мая в России будут отмечать День семьи

В канун праздника в Самаре наградят лучших родителей региона. В частности, подарки получат те, кто воспитывает троих и более детей. По данным областного министерства социально-демографической политики, количество многодетных семей в губернии стремительно растёт. Только в 2014-м их стало больше на 
14 мая 2015, 04:35
Семья полицейских из Тольятти усыновила найденыша

Семья полицейских из Тольятти усыновила найденыша

8 июля наша страна отмечает День семьи, любви и верности. В преддверии этого нового, но уже полюбившегося россиянами праздника самарское областное МВД рассказало о семье полицейских Морозовых из Тольятти. Они решили усыновить подкидыша, найденного во время несения службы. Роман сейчас 

6 июля 2014, 07:07
Для самарцев любовь важнее карьеры

Для самарцев любовь важнее карьеры

Что для нас важнее — любовь или карьера? Вредит ли работе несчастная любовь или, наоборот, заставляет человека добиться успеха хотя бы на службе? Можно ли считать влюбленного сотрудника пропащим для общего дела? Стесняемся ли мы сказать, кем работает наша вторая 

8 июля 2013, 11:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна