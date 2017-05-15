Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году для того, чтобы обратить внимание общественности на многочисленные проблемы этого института общества.
В Самаре сегодня поздравляли многодетные и приемные семьи. Для них в регионе существует 28 мер социальной поддержки. Кроме того, все больше сирот из Самарской области переезжают в приемные семьи. Сейчас в них воспитывается почти 4 тысячи детей. Напомним, всероссийский праздник - День семьи, любви и верности - отмечается 8 июля.
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20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей
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15 мая 2017, 10:00
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России
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20 марта 2017, 06:18
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары
Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В …
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20 февраля 2017, 05:01
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Депутаты предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным выходным
Депутаты предлагают сделать 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности - официальным выходным. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Как подчеркивают народные избранники, новый праздник станет аналогом «навязанного Западом» Дня святого …
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8 июля 2015, 12:17
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15 мая в России будут отмечать День семьи
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14 мая 2015, 04:35
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Семья полицейских из Тольятти усыновила найденыша
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6 июля 2014, 07:07
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Для самарцев любовь важнее карьеры
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8 июля 2013, 11:12