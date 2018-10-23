Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора Акопьяна, до конца 2019 года в области введут в эксплуатацию 15 новых детских садов. Они смогут принять 5 тысяч воспитанников. 2 тысячи мест будут предусмотрены для детей в возрасте до трех лет.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил, что в регионе нужно поддерживать и создание частных детских садов. Глава региона поручил министерству подготовить информацию о мерах поддержки частных детских садов, данные по росту их посещаемости с 2011 года по настоящее время, а также сведения о числе детей, которые, посещая частные учреждения, стоят в очереди в муниципальные.
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