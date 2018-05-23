В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, один - в Ставропольском, и еще один - в Кинеле. Новые пункты для голосования открываются в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных и жилых домов, а также необходимости замены старых помещений.
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области
В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной …
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18 мая 2018, 10:24
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров
Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для …
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16 мая 2018, 09:58
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Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
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3 мая 2018, 07:00
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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с …
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3 мая 2018, 11:04
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Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года. Такое решение принято после одобрения этого шага президентом в ходе вчерашней встречи в Кремле, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
25 апреля …
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27 апреля 2018, 02:50
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Отменить досрочные выборы губернатора могут в Самарской области
В Самарскую губернскую думу обратились представители облизбиркома с предложением внести поправки к нескольким законам. В частности, предлагается отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов президента РФ голосование по месту нахождения. Для этого …
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26 апреля 2018, 05:44