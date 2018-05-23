В Самарскую губернскую думу обратились представители облизбиркома с предложением внести поправки к нескольким законам. В частности, предлагается отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов президента РФ голосование по месту нахождения. Для этого …