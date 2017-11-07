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От греха подальше: в самарском кинотеатре «КиноМост» отменили показ «Матильды»
Самарскому кинотеатру настойчиво порекомендовали отказаться от показа «Матильды». Премьера в ТЦ «Мега Сити», ранее запланированная на 26 октября, отменяется. Об этом сообщил руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг, пишет 63.ru
«В кинотеатре «КиноМост» получили письмо от администрации торгового центра с …
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21 октября 2017, 03:52
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В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»
В киноклубе «Треугольник», что в кинотеатре «Художественный», 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина вызвала неоднозначную реакцию из-за любовной линии Николая II и балерины императорского театра. Так, кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать ее, а в …
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18 октября 2017, 11:04
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В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам
В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
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18 октября 2017, 09:14
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В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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16 октября 2017, 03:17
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ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов
МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по …
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13 октября 2017, 02:07
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В Самаре открылся III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Уже в третий раз областная столица принимает фестиваль «Волга театральная». Зрители смогут увидеть и оценить постановки лучших коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Спектакли будут идти на площадках кукольного и драматического …
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26 сентября 2017, 10:05
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В Самаре пройдет третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
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21 сентября 2017, 04:49
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На фестивале Burning Man мужчина сгорел в огромном костре
Участник фестиваля Burning Man в Неваде неожиданно для многочисленных присутствующих прыгнул в костер с гигантской деревянной статуей человека. По сообщениям зарубежных информагентств, гражданин смог преодолеть посты охраны и бросился на полыхавшую скульптуру.
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4 сентября 2017, 05:22
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!
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28 августа 2017, 01:06
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DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!
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26 июня 2017, 04:45
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DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!
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31 марта 2017, 03:05
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02