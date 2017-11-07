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Материалы по теме:

От греха подальше: в самарском кинотеатре «КиноМост» отменили показ «Матильды»

От греха подальше: в самарском кинотеатре «КиноМост» отменили показ «Матильды»

Самарскому кинотеатру настойчиво порекомендовали отказаться от показа «Матильды». Премьера в ТЦ «Мега Сити», ранее запланированная на 26 октября, отменяется. Об этом сообщил руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг, пишет 63.ru

«В кинотеатре «КиноМост» получили письмо от администрации торгового центра с 
21 октября 2017, 03:52
В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В киноклубе «Треугольник», что в кинотеатре «Художественный», 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина вызвала неоднозначную реакцию из-за любовной линии Николая II и балерины императорского театра. Так, кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать ее, а в 

18 октября 2017, 11:04
В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
В частности, ведомство хочет категорически 

18 октября 2017, 09:14
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На открытии, которое состоялось накануне, собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Это лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
В 

16 октября 2017, 03:17
ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают  ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по 

13 октября 2017, 02:07
В Самаре открылся III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

В Самаре открылся III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

Уже в третий раз областная столица принимает фестиваль «Волга театральная». Зрители смогут увидеть и оценить постановки лучших коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Спектакли будут идти на площадках кукольного и драматического 

26 сентября 2017, 10:05
В Самаре пройдет третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

В Самаре пройдет третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

С 23 по 30 сентября  в Самаре пройдет третий Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Мероприятие проводится  раз в два года.
В этом году в рамках фестиваля зрители смогут увидеть и оценить постановки лучших  коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, 

21 сентября 2017, 04:49
На фестивале Burning Man мужчина сгорел в огромном костре

На фестивале Burning Man мужчина сгорел в огромном костре

Участник фестиваля Burning Man в Неваде неожиданно для многочисленных присутствующих прыгнул в костер с гигантской деревянной статуей человека. По сообщениям зарубежных информагентств, гражданин смог преодолеть посты охраны и бросился на полыхавшую скульптуру.
Спасатели не смогли его вытащить, поскольку огромные части 

4 сентября 2017, 05:22
Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм «Тайна 7 сестер» (16+). Предпоказ накануне российской премьеры состоится в Самаре 30 августа в кинотеатре «Вертикаль» по адресу: Московское шоссе, 17.

«Тайна 7 сестрер» 
28 августа 2017, 01:06
DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

В субботу, 24 мая, гостем программы «Счастливый час» на радио DFM в Самаре стал популярный электронный музыкант DJ List. По словам ди-джея Жени Гуляевой, артист немного задержался, но как только он появился в студии – атмосфера преобразилась!  DJ List оказался 
26 июня 2017, 04:45
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

20 марта на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун». Самые внимательные получат приз!
20 марта 2017, 01:02
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