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Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре
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16 июля 2018, 09:11
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Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре
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15 июля 2018, 09:49
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В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018
Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. …
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14 июля 2018, 07:53
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Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре
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13 июля 2018, 02:40
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Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
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12 июля 2018, 11:10
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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
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12 июля 2018, 04:22
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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
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12 июля 2018, 02:38