Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением специальных защитных покрытий. В перечне работ значатся шлюзовые камеры, механизмы горизонтальной и вертикальной подачи изделий, а также вакуумные, смотровые, пневматические и охладительные системы.
Важно, чтобы предлагаемое к поставке оборудование было новым, серийного выпуска не ранее 2018 года. Не допускаются к поставке выставочные образцы. Итоги аукциона подведут 19 октября. Срок исполнения контракта 50 недель с даты его заключения.
Напомним, прошедшей весной областные власти заверили, что «Кузнецов» в ближайшие 2 года получит от материнской «Объединенной двигателестроительной корпорации» 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов уже вложили в развитие и модернизацию производства. Предприятие обеспечено заказами от РКЦ «Прогресс» на ракетные двигатели вплоть до 2027 года.
|
В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок
В Государственной Думе 12 сентября в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в 21 главу Налогового кодекса РФ и предусматривает совершенствование порядка налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных перевозках.
«Действующий сейчас порядок налогообложения аэропортовых услуг повышает их …
|
13 сентября 2018, 02:19
|
В блогах: "Биотехмед-2018"
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.
Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются …
|
11 сентября 2018, 06:40
|
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
|
7 сентября 2018, 04:05
|
Заключительная сессия "Стратегия лидерства" проходит в Тольятти
В эти минуты в Тольятти проводится заключительная сессия "Стратегия лидерства". В актовом зале на территории Автоваза собрались ведущие политики, представители научной, культурной и других сфер деятельности. Принимает активное участие в форуме и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, …
|
4 сентября 2018, 01:00
|
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
|
31 августа 2018, 02:48
|
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти
16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.
Подробности смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ».