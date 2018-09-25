10
04
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок

В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок

В Государственной Думе 12 сентября в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в 21 главу Налогового кодекса РФ и предусматривает совершенствование порядка налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных перевозках.

«Действующий сейчас порядок налогообложения аэропортовых услуг повышает их 

13 сентября 2018, 02:19
В блогах:

В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
Заключительная сессия

Заключительная сессия "Стратегия лидерства" проходит в Тольятти

В эти минуты в Тольятти проводится заключительная сессия "Стратегия лидерства". В актовом зале на территории Автоваза собрались ведущие политики, представители научной, культурной и других сфер деятельности. Принимает активное участие в форуме и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, 
4 сентября 2018, 01:00
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.

Подробности смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ».