16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.



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…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-provodit-priem-grazhdan-v-tolyatti" title="Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 01:23</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-merii-rasskazali-pochemu-sklon-chetvertoy-ocheredi-naberezhnoy-razmyvaet-vo-vremya-dozhdya" title="В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/2_52.jpg" alt="В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-merii-rasskazali-pochemu-sklon-chetvertoy-ocheredi-naberezhnoy-razmyvaet-vo-vremya-dozhdya" title="В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя">В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя</a></h4> <div class="anons"><span><p>15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.</p> <p>К подрядчику, выполнявшему работы, возник <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-merii-rasskazali-pochemu-sklon-chetvertoy-ocheredi-naberezhnoy-razmyvaet-vo-vremya-dozhdya" title="В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 10:15</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-rekonstruiruyut-ulicy-revolyucionnuyu-i-chelyuskincev" title="В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/89015280f67740919b5a0b08d0e82425.jpg" alt="В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-rekonstruiruyut-ulicy-revolyucionnuyu-i-chelyuskincev" title="В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев">В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев</a></h4> <div class="anons"><span><p>Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.</p> <p>Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-rekonstruiruyut-ulicy-revolyucionnuyu-i-chelyuskincev" title="В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 июля 2018, 01:12</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-proydet-rekonstrukciya-bitvy-timura-i-tohtamysha" title="В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/05_4.jpg" alt="В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-proydet-rekonstrukciya-bitvy-timura-i-tohtamysha" title="В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша">В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша</a></h4> <div class="anons"><span><p>29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».</p> <p> Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-proydet-rekonstrukciya-bitvy-timura-i-tohtamysha" title="В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">25 июля 2018, 01:25</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/ulicu-michurina-v-samare-mogut-prodlit-do-vrubelya-v-sleduyushchem-godu" title="Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/89481539.jpg" alt="Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/ulicu-michurina-v-samare-mogut-prodlit-do-vrubelya-v-sleduyushchem-godu" title="Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году">Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году</a></h4> <div class="anons"><span><p>Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако в этом году начать его реализацию не получится из-за <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/ulicu-michurina-v-samare-mogut-prodlit-do-vrubelya-v-sleduyushchem-godu" title="Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">20 июля 2018, 02:36</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/pao-kuznecov-vozobnovilo-dopemissiyu/09022017-1710" title="ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/16_175.jpg" alt="ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/pao-kuznecov-vozobnovilo-dopemissiyu/09022017-1710" title="ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию">ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию</a></h4> <div class="anons"><span><p>Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.<br /> Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/pao-kuznecov-vozobnovilo-dopemissiyu/09022017-1710" title="ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">9 февраля 2017, 05:10</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/dorogostoyashchiy-remont-dlya-strategov/18052016-1522" title="Дорогостоящий ремонт для "стратегов"" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/" alt="Дорогостоящий ремонт для "стратегов"" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/dorogostoyashchiy-remont-dlya-strategov/18052016-1522" title="Дорогостоящий ремонт для "стратегов"">Дорогостоящий ремонт для "стратегов"</a></h4> <div class="anons"><span><p> <br /> Совет директоров ПАО "Кузнецов" одобрил цену сделки с АО "Металлист-Самара", в рамках которой последнее будет производить ремонт некоторых деталей для авиационных двигателей. Ее суммарная стоимость - почти 375 миллионов рублей. Речь идет о 10 комплектах для НК-25, устанавливающихся на <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/dorogostoyashchiy-remont-dlya-strategov/18052016-1522" title="Дорогостоящий ремонт для "стратегов""></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">18 мая 2016, 03:22</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div class="menu_bottom menu"> <ul class="level_1 first"> <li> <a class="login_reg" href="/user" title="Войти">Войти</a> </li> <li> <a class="login_reg" href="/user/register" title="Зарегистрироваться">Зарегистрироваться</a> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/terratrk" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/#!/trkterra" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" 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