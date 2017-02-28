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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и 

16 февраля 2017, 05:23
Ученые назвали вредную для здоровья посуду

Ученые назвали вредную для здоровья посуду

Ученые провели исследования многочисленных образцов посуды в ряде стран разных уголков мира. Как выяснилось, почти в каждой семье имеются кастрюли и сковороды, в которых не рекомендуется готовить пищу.
По утверждению ученых, алюминиевая посуда угрожает здоровью людей. Этот материал содержит много 

13 февраля 2017, 09:21
Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые из Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава человеческой крови и различными заболеваниями. В процессе трехлетнего эксперимента специалисты обследовали порядка 30 тыс. добровольцев.
Анализ полученных сведений позволил сделать вывод, что на самом деле группа крови и различные недуги 

10 февраля 2017, 10:16
Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
Как показали результаты исследований, бодрящий напиток ускоряет формирование в моче цитратов кальция и магния. 

9 февраля 2017, 04:31
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Самарцев атакует гонконгский грипп

Самарцев атакует гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
Отметим, 

8 февраля 2017, 02:09
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях

Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях

Отменить обязательные медобследования перед поступлением в школу или высшее учебное заведение предложили в федеральном Минздраве. По мнению, чиновников, во-первых, это сэкономит бюджетные деньги, а во-вторых, уменьшит нагрузку на медиков. Кроме того, изменения предполагают сокращение плановых осмотров у узких специалистов, а 

25 января 2017, 06:12
Объявлены лучшие стационары Самарской области

Объявлены лучшие стационары Самарской области

Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.

 

Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к 

20 января 2017, 10:05
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Относительно новое здание  детской  поликлиники на улице Молодежной, закрытое  1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах,  откроют в ближайшее время. Правда, пока там будут функционировать только первые два этажа. Находиться на остальных может быть опасно для жизни. Есть проблемы 

16 декабря 2016, 03:57
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