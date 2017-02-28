150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями. Ежегодно в регионе рождается более 20 "особенных" детей. 28 февраля - Международный день редких заболеваний. В России к таковым относят 24 патологии, которые встречаются не более чем у 10 человек из 100 тысяч и приводят к преждевременной смерти или инвалидности. В нашей стране сегодня проживает около 15 тысяч людей с редкими - орфанными - недугами. Как отмечают эксперты, жители России больше, чем западные европейцы, подвержены аномалиям сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, а также патологиям костной ткани. Как правило, орфанные заболевания трудно поддаются лечению. Задача врачей - выявить отклонения в первые дни жизни новорожденного и научить родителей правильно ухаживать за такими детьми. Средства на лекарства выделяет государство. Суммы могут быть разными, в зависимости от вида заболевания. Например, на приобретение годового запаса препарата для человека, страдающего от мукополисахаридоза 1-й степени, требуется свыше 5 миллионов рублей. Генетики не исключают, что уже в ближайшие годы появится технология, позволяющая блокировать развитие патологий ещё на стадии внутриутробного развития. Пока это только будущее, но уже сегодня специалисты могут составить генную карту ребёнка. Опираясь на этот документ, можно делать упор на развитии тех или иных качеств малыша, защищать его от заболеваний, к которым он наиболее предрасположен.
|
Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников
Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и …
|
16 февраля 2017, 05:23
|
Ученые назвали вредную для здоровья посуду
|
13 февраля 2017, 09:21
|
Ученые установили самую опасную группу крови
Ученые из Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава человеческой крови и различными заболеваниями. В процессе трехлетнего эксперимента специалисты обследовали порядка 30 тыс. добровольцев.
|
10 февраля 2017, 10:16
|
Ученые установили, чем кофе вредит женщинам
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
|
9 февраля 2017, 04:31
|
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок
|
8 февраля 2017, 03:30
|
Самарцев атакует гонконгский грипп
По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
|
8 февраля 2017, 02:09
|
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю
|
3 февраля 2017, 05:33
|
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку
Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
|
1 февраля 2017, 09:36
|
Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях
Отменить обязательные медобследования перед поступлением в школу или высшее учебное заведение предложили в федеральном Минздраве. По мнению, чиновников, во-первых, это сэкономит бюджетные деньги, а во-вторых, уменьшит нагрузку на медиков. Кроме того, изменения предполагают сокращение плановых осмотров у узких специалистов, а …
|
25 января 2017, 06:12
|
Объявлены лучшие стационары Самарской области
Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.
Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к …
|
20 января 2017, 10:05
|
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона
В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
|
20 января 2017, 06:07
|
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время
|
16 декабря 2016, 03:57