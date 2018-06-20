В блогах: буккроссинг на самарской мусорке … Блогер Дмитрий Ширяев поведал про факт буккроссинга на самарской мусорке. "Для тех, кто не знает, буккроссинг - это такое общественное движение, действующее по принципу соцсетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте - например,