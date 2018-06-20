В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую литературу, книги по краеведению, произведения самарских авторов.
«Книги можно забирать домой, если есть желание, приносите и делитесь своей литературой. Возможно, кто-то последует нашему примеру. Пусть эта акция послужит толчком, и в Самаре начнет активно развиваться система буккроссинга», - заместитель председателя Общественной палаты Самарской области заявил Павел Покровский.
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