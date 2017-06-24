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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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«На Южном 
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В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
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