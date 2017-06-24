|
12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью
|
24 июня 2017, 01:41
|
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца культуры «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню Молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
|
23 июня 2017, 06:30
|
На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин
|
22 июня 2017, 05:47
|
Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы
|
23 июня 2017, 04:19
|
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
|
23 июня 2017, 11:51
|
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей
|
21 июня 2017, 11:48
|
Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок
|
19 июня 2017, 04:02
|
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото
|
19 июня 2017, 12:33