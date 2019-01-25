В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30 В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. … - На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все