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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше 
25 января 2019, 10:18
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои 
25 января 2019, 10:06
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару приехал и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Ранее губернатор Дмитрий Азаров обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин ЧС и привлечь виновных к ответственности вплоть до уголовной за 
24 января 2019, 10:07
Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплоэнергетики устраняют второй порыв на улице Стара-Загора, о котором стало известно в среду вечером. Подача отопления и горячей воды ожидается в 16:00. По данным областного МЧС, теплоснабжение может наладиться в 15:00. 
 
24 января 2019, 08:34
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