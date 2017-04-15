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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, 

17 февраля 2017, 03:59
В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

Блогер dm_vlasenko показал, как выглядит дорога во дворе дома номер 67 по улице Димитрова. Он опубликовал фотографию. По словам автора поста, после перекрытия Ташкентской (подробнее об этом читайте здесь), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один 
20 мая 2016, 09:25
В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля «История лошади»

В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля «История лошади»

Сценическая фантазия поставлена по мотивам повести Льва Толстого "Холстомер". За реализацию идеи взялся питерский режиссер и хореограф, лауреат Государственной премии Сергей Грицай. Впервые «Историю лошади» поставил в 1975 году на сцене Большого драмтеатра в Санкт-Петербурге Георгий Товстоногов. Авторы самарской версии утверждают, 
12 апреля 2016, 11:16
В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину

В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину

В Самарском академическом театре драмы в среду, 17 июня, состоится открытие мемориальной доски заслуженному артисту РФ, лауреату премии правительства Александру Амелину. Он пришел в театр драмы в 1984 году. Почти за три десятка лет исполнил полсотни ролей. Три года назад 
16 июня 2015, 04:30
Самарская общественность выступила в защиту Валерия Гришко

Самарская общественность выступила в защиту Валерия Гришко

«ТЕРРА» продолжает следить за скандалом, который разгорелся вокруг главного режиссера Самарского драматического театра Валерия Гришко, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Левиафан". Премьера в России еще не состоялась, но картина Андрея Звягинцева уже собрала урожай престижных международных наград и номинируется 

20 января 2015, 08:43
В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.

По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, 

31 октября 2014, 02:53
В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели

В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели

В Ставропольском районе временно будет перекрыта дорога Тольятти - Ягодное. Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Он будет проводиться на участке длиной 8 км (с км 18+330 до км 26+330).
Движение на автодороге регионального значения будет закрыто с 18 сентября 

16 сентября 2014, 05:35
В Тольятти на перекрестке улиц Ларина и Новозаводской перекроют движение

В Тольятти на перекрестке улиц Ларина и Новозаводской перекроют движение

В Автограде на перекрестке улиц Ларина и Новозаводской провалился асфальт. На месте подмыва образовалась яма.
Здесь необходимо провести ремонтные работы, в связи с чем с 6 по 16 сентября движение на данном участке в направлении ул. Базовой будет перекрыто, сообщает 

4 сентября 2014, 09:55
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