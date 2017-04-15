В понедельник, 17 апреля, в Самаре с 17:00 до 20:00 ограничат движение автотранспорта на въезде к зданию драмтеатра имени Горького со стороны Шостаковича, сообщает мэрия Самары. Ограничение введут в связи с церемонией открытия XXII международного фестиваля «Кино – детям»
Пропускать в указанный период времени будут только спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также автомобили с пропусками, утвержденными городским ГИБДД. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты следования.
|
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях
Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, …
|
17 февраля 2017, 03:59
|
В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре
|
20 мая 2016, 09:25
|
В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля «История лошади»
Сценическая фантазия поставлена по мотивам повести Льва Толстого "Холстомер". За реализацию идеи взялся питерский режиссер и хореограф, лауреат Государственной премии Сергей Грицай. Впервые «Историю лошади» поставил в 1975 году на сцене Большого драмтеатра в Санкт-Петербурге Георгий Товстоногов. Авторы самарской версии утверждают, …
|
12 апреля 2016, 11:16
|
В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину
|
16 июня 2015, 04:30
|
Самарская общественность выступила в защиту Валерия Гришко
«ТЕРРА» продолжает следить за скандалом, который разгорелся вокруг главного режиссера Самарского драматического театра Валерия Гришко, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Левиафан". Премьера в России еще не состоялась, но картина Андрея Звягинцева уже собрала урожай престижных международных наград и номинируется …
|
20 января 2015, 08:43
|
В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19
На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.
По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, …
|
31 октября 2014, 02:53
|
В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели
|
16 сентября 2014, 05:35
|
В Тольятти на перекрестке улиц Ларина и Новозаводской перекроют движение
|
4 сентября 2014, 09:55