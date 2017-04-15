В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре здесь ), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один … Блогер dm_vlasenko показал , как выглядит дорога во дворе дома номер 67 по улице Димитрова. Он опубликовал фотографию. По словам автора поста, после перекрытия Ташкентской (подробнее об этом читайте), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один