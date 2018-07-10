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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
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10 июля 2018, 01:46
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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В блогах: Дегтярев и Жириновский помогли Грудинину собрать клубнику
О необычном случае поведал в "Инстаграме" депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев.
"Сегодня мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским наведались на плантации нашего дорогого Павла Николаевича Грудинина. Помогли экс-кандидату в президенты России с уборкой земляники. Поля земляники до …
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10 июля 2018, 09:57
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В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
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9 июля 2018, 10:21
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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13
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Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»
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7 июля 2018, 12:18
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Фан-посольство Англии открылось в Самаре
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7 июля 2018, 10:06
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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
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12 октября 2017, 01:52