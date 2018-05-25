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Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области
Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай …
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25 мая 2018, 10:32
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Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области
В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы …
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24 мая 2018, 07:03
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В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
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24 мая 2018, 12:30
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия …
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30 апреля 2018, 05:57
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В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг
Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.
По словам заявительницы, ее «ласточку» …
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20 апреля 2018, 04:27
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36
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Выжить в падении
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12 февраля 2016, 03:29