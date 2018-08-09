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Материалы по теме:

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, сто произошло за четверг зрителям расскажут журналисты и ведущий Сергей Сергеев. По традиции предлагаем ознакомиться со списком главных тем выпуска:

- Зачистка силовиков. В Самарской области за 
9 августа 2018, 06:39
В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких 
9 августа 2018, 05:58
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

Вчера в ДТП под Самарой погиб велосипедист. Трагедия случилась на территории Волжского района.

18 июля примерно в пять часов вечера на обводной дороге Самары произошло ДТП – столкнулись Lada Kalina и пожилой мужчина на велосипеде. По версии полицейских, 68-летний пенсионер ехал 

19 июля 2016, 09:47
В Самарской области 10-летний велосипедист попал под машину

В Самарской области 10-летний велосипедист попал под машину

Полиция Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок. Десятилетний велосипедист столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Авария случилась 17 июля в четвертом часу дня в селе Сидоровка. По данным полиции, мальчик на велосипеде, при выезде 
18 июля 2016, 02:35
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