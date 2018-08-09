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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре
Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких …
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9 августа 2018, 05:58
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
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9 августа 2018, 05:44
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары
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19 июля 2016, 09:47
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В Самарской области 10-летний велосипедист попал под машину
Полиция Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок. Десятилетний велосипедист столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
Авария случилась 17 июля в четвертом часу дня в селе Сидоровка. По данным полиции, мальчик на велосипеде, при выезде …
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18 июля 2016, 02:35