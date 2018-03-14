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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани
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13 марта 2018, 10:23
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Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
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13 марта 2018, 09:01
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08