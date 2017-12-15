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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Муниципальный транспорт Самары переживает самый тяжелый период за последние годы

Муниципальный транспорт Самары переживает самый тяжелый период за последние годы

Цена билетов на проезд всегда была ниже его себестоимости, разницу компенсировали субсидиями из вышестоящих бюджетов. Сейчас ситуацию усугубила топливная инфляция. Чиновники задумались об увеличении стоимости проезда. Себестоимость перевозок пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах в Самаре, сейчас, по оценке городских властей, 
9 ноября 2017, 09:39
В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

Сегодня, 8 октября, около 15:00 на Московское шоссе в Самаре произошло ДТП. Как сообщают в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте», не доезжая улицы Революционной автобус врезался в грузовик. Как видно на фото, удар оказался настолько сильным, что задние колеса грузовика 

8 октября 2016, 03:27
Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан 
12 декабря 2015, 06:30
В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах

В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах

7 мая в Автограде состоится смотр профессионального мастерства водителей общественного транспорта.
Экзамен по скоростному маневрированию будет проходить на территории МП «ТПАТП №3» в 9:00.
Соревноваться водители будут на моделях автобусов «ЛиАЗ-5256», «МАЗ-103», «МАЗ-203» и «Форд».
Всего за победу поборются 5 

6 мая 2014, 04:53
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В ночь с 31 декабря 2013 г. на 1 января 2014 г. перевозка пассажиров в Самаре будет организована силами муниципальных транспортных предприятий и коммерческих перевозчиков.
 
Троллейбусы будут ходить до 2:00 часов:
- № 4к «Металлург – Барбошина поляна» - 2 

26 декабря 2013, 03:00
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