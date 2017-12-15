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Муниципальный транспорт Самары переживает самый тяжелый период за последние годы
Цена билетов на проезд всегда была ниже его себестоимости, разницу компенсировали субсидиями из вышестоящих бюджетов. Сейчас ситуацию усугубила топливная инфляция. Чиновники задумались об увеличении стоимости проезда. Себестоимость перевозок пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах в Самаре, сейчас, по оценке городских властей, …
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9 ноября 2017, 09:39
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В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги
Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
- Увидели с …
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10 июня 2017, 04:37
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В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик
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8 октября 2016, 03:27
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Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы
Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан …
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12 декабря 2015, 06:30
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В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах
7 мая в Автограде состоится смотр профессионального мастерства водителей общественного транспорта.
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6 мая 2014, 04:53
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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра
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26 декабря 2013, 03:00