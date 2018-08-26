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«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

В результате драки между соседями двух домов по улице Ташкентской один человек попал в больницу с серьезной травмой головы, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, поводом для выяснения отношения «с помощью кулаков» стало замечание 
26 августа 2018, 03:20
Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Уже изрядно «принявшему на грудь» мужчине показалось «мало», и он послал женщину за «добавкой». Она отказалась. Сожитель дал волю кулакам.

В полицию Тольятти поступило сообщение из больницы, в которую за помощью с телесными повреждениями обратилась местная 44-летняя жительница.
 
25 августа 2018, 02:39
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот

Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот

В Приволжском районе Самарской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.
 
В дежурную часть отдела полиции Приволжского района поступил звонок из местной ЦРБ о госпитализации с ножевым ранением в живот 64–летнего мужчины.

4 августа 2018, 02:35
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

В полицию Тольятти поступило сообщение из местной больницы о поступлении к ним с улицы Ярославской 37-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что преступление произошло по месту 
2 сентября 2017, 06:29
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
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