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«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»
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26 августа 2018, 03:20
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Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»
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25 августа 2018, 02:39
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот
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4 августа 2018, 02:35
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«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке
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22 октября 2017, 05:42
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Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения
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2 сентября 2017, 06:29
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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки
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2 июля 2017, 01:49