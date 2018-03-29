В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключение экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве личных неприязненных отношений». Подозреваемый в причинении тяжких травм установлен. Это 18-летний парень, также житель Самары. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его разыскали и задержали.
«По результатам проведенных экспертиз и обобщения собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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