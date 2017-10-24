10
22
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
 
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России 

24 октября 2017, 05:57
В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На 

24 октября 2017, 03:27
По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

Коллегия присяжных самарского областного суда вновь вынесла обвинительный вердикт фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска.

Напомним, 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 

24 октября 2017, 09:01
На Виктора Развеева завели уголовное дело

На Виктора Развеева завели уголовное дело

Следственное управление МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении известного самарского бизнесмена и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Раз­веева. Его в компании с бывшей супру­гой Натальей Кутуковой подо­зревают в хищении у банки­ра Анатолия Попова порядка 20 

20 октября 2017, 01:31
Страховщики составили новый ТОП-5 самых угоняемых авто в России

Страховщики составили новый ТОП-5 самых угоняемых авто в России

Представители страховых компаний назвали 5 самых угоняемых машин в России. По словам экспертов, чем популярнее марка, тем чаще она оказывается объектом угона.
Итак, самыми востребованными у автоворов транспортными средствами признаны автомобили таких марок, как Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus. 

29 августа 2017, 05:18
Тягач и Porsche Cayenne: страховщики рассказали о самых дорогих угонах

Тягач и Porsche Cayenne: страховщики рассказали о самых дорогих угонах

Безоговорочным лидером в перечне наиболее дорогих угонов текущего года стал кроссовер Porsche Cayenne, который оказался добычей злоумышленников практически сразу после покупки. Тогда сумма выплаты составила 8,47 млн рублей.
На второй позиции - Porsche Panamera. Здесь величина выплаты несколько меньше – 

23 августа 2017, 05:25
В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

20-летний водитель изначально был за рулем другого угнанного авто. Он остановился по требованию полицейских и вышел с поднятыми руками, но надеть на него наручники у стражей порядка не получилось.
21 августа 2017, 09:21
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.

Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, 
9 июля 2017, 04:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.