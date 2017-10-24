186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года. Нашли пока только пятую часть угнанных машин. Такие данные во вторник озвучил начальник городской полиции Дмитрий Блохин. Он рассказал, что пресечена деятельность сразу двух крупных преступных групп.
Одна из них состояла их жителей Оренбурга, которые похищали машины в ночное время в Кировском, Промышленном и Советском районах, затем перегоняли легковушки в свою область. Там их разбирали, перебивали индентификационные номера и снова собирали, но уже из частей от разных авто. После этого машины продавали в разных регионах страны.
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России по г. Самаре
-Вторая группа, которая была задержана при проведении комплексно-оперативных розыскных мероприятий в сентябре месяце, состояла из двух жителей Красноярского района. На сегодняшний момент собрана хорошая доказательная база. И мы планируем вменить им кражу 23 автомобилей.
Целью преступников чаще всего становились легковушки отечественного производства - Гранта, Калина и Дацун. При этом краж стало меньше - по сравнению с прошлым годом на 23%, сообщают правоохранители. Кроме того, чаще дела стали доходить до суда. Раньше многие из них приостанавливали из-за того, что не получалось выявить преступников.
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