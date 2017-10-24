Безоговорочным лидером в перечне наиболее дорогих угонов текущего года стал кроссовер Porsche Cayenne, который оказался добычей злоумышленников практически сразу после покупки. Тогда сумма выплаты составила 8,47 млн рублей.

На второй позиции - Porsche Panamera. Здесь величина выплаты несколько меньше – …