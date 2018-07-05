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За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»
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5 июля 2018, 12:24
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Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов
Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. …
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7 июня 2018, 10:49
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"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"
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28 апреля 2018, 09:31
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Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»
Назначен новый генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти». С 19 апреля в эту должность вступил Сергей Андреев. Совет директоров организации одобрил его кандидатуру еще 4 апреля.
До последнего времени Сергей Андреев был временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. До …
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19 апреля 2018, 03:51
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Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»
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15 апреля 2018, 08:43
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Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1
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7 апреля 2018, 06:37
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Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров
На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 …
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30 марта 2018, 01:49
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Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары
15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.
Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 …
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15 февраля 2018, 04:44
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Дорогой английский футбол
Сумма, которую потратят клубы английской Премьер-лиги на трансферы игроков в это межсезонье, может побить рекорд и превысить полмиллиарда фунтов, сообщают "Ведомости".
Сейчас общие расходы владельцев клубов Barclays Premier League на переходы игроков примерно равны 370 млн фунтов, что на 50% больше, …
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22 августа 2013, 11:19