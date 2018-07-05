15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.

Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 …