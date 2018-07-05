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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление  о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.

До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. 

7 июня 2018, 10:49

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"

28 апреля "Крылья Советов" сыграли первый тестовый матч на стадионе "Самара Арена". Игра проходила в рамках 35 тура первенства ФНЛ, соперником волжан стал воронежский "Факел*.
 
Матч начался для "КС" неудачно, на 2-й минуте Максим Кузьмин вывел воронежцев вперёд. Отыгрались самарцы только 
28 апреля 2018, 09:31
Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»

Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»

Назначен новый генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти». С 19 апреля в эту должность вступил Сергей Андреев. Совет директоров организации одобрил его кандидатуру еще 4 апреля.

До последнего времени Сергей Андреев был временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. До 

19 апреля 2018, 03:51
Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Сегодня, 15 апреля, в Самаре на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" принимали красноярский "Енисей" в 33-м туре первенства ФНЛ.
 
Этот поединок носил статус центрального в туре, поскольку играли лидирующие команды – "Енисей" занимает первое место, "Крылья" идут на третьей строчке.

15 апреля 2018, 08:43
Месть за основу:

Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1

Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, 

7 апреля 2018, 06:37
Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

30 марта 2018, 01:49
Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.

Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 

15 февраля 2018, 04:44
Дорогой английский футбол

Дорогой английский футбол

Сумма, которую потратят клубы английской Премьер-лиги на трансферы игроков в это межсезонье, может побить рекорд и превысить полмиллиарда фунтов, сообщают "Ведомости".

Сейчас общие расходы владельцев клубов Barclays Premier League на переходы игроков примерно равны 370 млн фунтов, что на 50% больше, 

22 августа 2013, 11:19
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