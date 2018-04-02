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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 апреля, в результате массового ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок - 12-летняя девочка. Авария произошла в 
2 апреля 2018, 05:34
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил 
1 апреля 2018, 05:28
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и 

20 марта 2018, 09:35
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

В Сызрани в очередной раз произошел инцидент с участием врачей «скорой помощи». Вызов к медикам поступил в ночь на 17 февраля. В одном из кафе на улице Урицкого изрядно подвыпившему посетителю разбили голову.

Прибывшие на место происшествия врачи перебинтовали 
19 февраля 2018, 09:07
Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Схватки у жительницы села Троицкое Сызранского района начались утром 5 февраля. Женщина вызвала «скорую помощь». Ожидание бригады растянулось до 40 минут. Как оказалось, медики пытались откопать свой УАЗик. Медицинская «буханка», несмотря на свои 2 ведущих моста, наглухо застряла на заснеженной 
10 февраля 2018, 03:56
В Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и … не удержалась

В Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и … не удержалась

26 января, около 21:00 возле одного из домов по Приморскому бульвару в Тольятти понадобилась помощь врачей 13-летней девочке. Школьница решила спуститься из окна квартиры на связанных простынях, но не удержалась и упала с уровня второго этажа, передает «Волга Ньюс». 
28 января 2018, 11:28
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