В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и машина скорой помощи «УАЗ». По предварительным сведениям, мужчина – водитель «УАЗа» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с вазовской легковушкой. Как выяснилось, на место аварии выезжали спасатели.
«В 09 часов 34 минуты к месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники. По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина ДТП устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным полицейских, в ДТП погибли два человека, еще двое попали в больницу.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «УАЗ» скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины «Лада Калина» госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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