Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку по факту экстренной посадки самолета в самарском международном аэропорту «Курумоч» . Причиной стало плохое самочувствие пассажира.
Инцидент случился еще 22 мая. В 16:32 в аэропорту Курумоч экстренно приземлился самолет, следовавший по маршруту Анталья — Екатеринбург. Плохо стало 2-летнему мальчику. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи и госпитализировали. В 17:52 самолет вылетел в Екатеринбург.
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Поводом для проведения спецмероприятия послужили жалобы на то, что автомобилисты в аэропорту часто занимают на стоянке места, предназначенные для машин водителей с ограниченными возможностями здоровья.
На второй линии привокзальной площади аэропорта выделены бесплатные места для парковки спецтранспорта для лиц …
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