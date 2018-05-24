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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

До 5 тысяч рублей штрафа: На парковке Курумоча полиция ловила лжеинвалидов

До 5 тысяч рублей штрафа: На парковке Курумоча полиция ловила лжеинвалидов

Поводом для проведения спецмероприятия послужили жалобы на то, что автомобилисты в аэропорту часто занимают на стоянке места, предназначенные для машин водителей с ограниченными возможностями здоровья.

На второй линии привокзальной площади аэропорта выделены бесплатные места для парковки спецтранспорта для лиц 
2 сентября 2017, 05:26
Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. 

31 мая 2017, 05:17
На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

На майские праздники из Самары улетели почти 60 тысяч человек

С 1 по 9 мая аэропорт "Курумоч" обслужил почти 60 тысяч пассажиров. Это на 45 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба самарского аэроузла. Всего за майские праздники авиакомпании совершили 313 рейсов. Около 19 тысяч человек летали за границу. Причем 

11 мая 2017, 03:28
В самарском аэропорту

В самарском аэропорту "Курумоч" практически полностью приостановлено авиасообщение

Причина - сильный туман, опустившийся на 63-й регион. Примерно с 7:30 утра самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки. Соответственно вылеты тоже откладываются.
Как сообщили в пресс-службе транспортного узла, сейчас пассажиры расположены 

26 декабря 2016, 11:13
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