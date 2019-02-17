Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара пострадали пассажиры легкового авто – 2-летняя девочка и 61-летний мужчина. Также незначительные травмы мягких тканей головы получил ехавший в кроссовере 2-летний мальчик. Все участники ДТП после оказания первой медпомощи отпущены домой.
Известно также, что водитель "Дэу" нарушил правила перевозки детей, не использовав удерживающее устройство. Проводится проверка.
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