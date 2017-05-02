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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским 

28 апреля 2017, 03:01
У православных заканчивается строгий пост

У православных заканчивается строгий пост

В воскресенье Пасха, а сегодня многие уже начинают печь куличи и красить яйца. Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом.
Для верующих это очень значимый день, посвященный Тайной вечере, на которой Иисус, уже зная о предательстве Иуды, прощался со своими 

13 апреля 2017, 11:00
У православных самарцев начался Великий пост

У православных самарцев начался Великий пост

Сегодня, 27 февраля, у православных верующих начался самый строгий и самый продолжительный пост в году - его называют Великим.

Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. В это время рекомендовано отказаться 

27 февраля 2017, 11:47
В Самарский храм привезли чудотворную мироточивую икону

В Самарский храм привезли чудотворную мироточивую икону

В Самарский храм, расположенный на углу Московского шоссе и проспекта Масленникова,  привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери  «Умиление». Это единственный в мире двусторонний мироточивый образ Богородицы. Считается, что он помогает в исцелении телесных и душевных болезней. Святыня будет находиться тут 

6 февраля 2017, 01:51
В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

Верующие могут помолиться им в храме святой мученицы Татианы. Это около главного корпуса госуниверситета, на улице Академика Павлова. Святыня пробудет там вплоть до 7 февраля. Храм работает с 9 утра до 6 часов вечера.
Отметим, Матрона Московская признана Русской православной 
25 января 2016, 04:18
Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: Последнее пророчество святой Матроны

Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: Последнее пророчество святой Матроны

Сегодня, 9 октября, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится очередная премьера – документальный спецпроект «Последнее пророчество святой Матроны».

К образу Матроны Московской страждущие обращаются в основном за исцелением, и со многими происходит то, что иначе как чудом не 
9 октября 2015, 12:36
В Самару привезли иконы Луки Крымского, Матроны Московской и Серафима Саровского

В Самару привезли иконы Луки Крымского, Матроны Московской и Серафима Саровского

С 4 по 9 сентября в выставочном комплексе им. П. Алабина по адресу ул. Ленинская, 142, состоится выставка «Православная Самара». Начало работы выставки - в 10 часов. Молебны совершаются ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00 часов. На выставку для верующих 

6 сентября 2013, 06:08
В Самарскую область доставили иконы Матроны Московской и Луки Крымского

В Самарскую область доставили иконы Матроны Московской и Луки Крымского

Сегодня, 21 августа, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Октан" в Новокуйбышевске открывается православная выставка, приуроченная к великому празднику Преображения Господня. В народе его называют Яблочным Спасом.

В Самаре аналогичная ярмарка пройдет в выставочном центре "Экспо-Волга" во время Орехового Спаса - с 
21 августа 2013, 01:03
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