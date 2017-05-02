Сегодня день памяти одной из самых почитаемых православных святых - блаженной Матроны Московской. В этот день в 1999 году ее канонизировали. История этой женщины, родившейся в конце 19 века, удивительна. Она была не просто слепой, у нее вообще не было глаз от рождения. Но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет Матрона чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия, читала мысли.
По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. Она поднимала на ноги даже самых безнадежных больных. Причем помогает она всем просящим даже после своей смерти. До сих пор люди выстраиваются в очередь, чтобы приложиться к ее мощам, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре, в Москве. Паломники едут туда со всей страны и просят о самом разном - об исцелении от болезней, возвращении в семью мужей, замужестве, успехе в учебе, работе. Помогает Матрона и найти ответы на вопросы, которые встают перед людьми, например, менять ли место проживания или работу.
В Самаре приложиться к мощам Матроны можно в храме в честь иконы Казанской Божьей Матери, по адресу Коммунистическая, 1.
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