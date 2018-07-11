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Материалы по теме:

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

14 марта 2018, 10:13
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»

В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»

Жители тольяттинского поселка Жигулевское Море обратились через соцсети к руководству Самарской области. Видеозапись обращения выложена в паблике "ВК" - "Тольятти". "Чиновники, постройте наконец детский сад на Жигморе! Наша жизнь оторвана от города трассой М-5 и вечными пробками. А на 
1 февраля 2018, 02:17
В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество

В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество

В Самаре осудили руководителей детского сада «УМка», признанных виновными в мошенничестве при получении субсидий. По данным прокуратуры, дошкольное учреждение возглавляли сын и мать – 36-летний мужчина являлся учредителем и директором, 57-летняя женщина – заведующей. По версии следствия, в период с 
17 января 2018, 10:23
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад 
11 января 2018, 04:47
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