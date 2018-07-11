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Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
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15 мая 2018, 03:31
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Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти
Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.
Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может …
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6 апреля 2018, 01:04
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68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти
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14 марта 2018, 10:13
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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
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5 марта 2018, 11:25
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Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
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2 марта 2018, 10:40
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В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»
Жители тольяттинского поселка Жигулевское Море обратились через соцсети к руководству Самарской области. Видеозапись обращения выложена в паблике "ВК" - "Тольятти". "Чиновники, постройте наконец детский сад на Жигморе! Наша жизнь оторвана от города трассой М-5 и вечными пробками. А на …
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1 февраля 2018, 02:17
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В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество
В Самаре осудили руководителей детского сада «УМка», признанных виновными в мошенничестве при получении субсидий. По данным прокуратуры, дошкольное учреждение возглавляли сын и мать – 36-летний мужчина являлся учредителем и директором, 57-летняя женщина – заведующей. По версии следствия, в период с …
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17 января 2018, 10:23
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В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест
В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад …
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11 января 2018, 04:47