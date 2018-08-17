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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
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17 августа 2018, 03:22
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В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
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17 августа 2018, 02:59
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области
Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди …
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9 августа 2018, 10:22
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В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды
Правительство готовит сюрприз для российских велосипедистов, которых, по примерным оценкам, насчитывается 33 миллиона. Цены на эти транспортные средства могут вырасти. Это произойдет, если Кабмин все-таки решит ввести по аналогии с автомобилями утилизационные сборы на велосипеды. Сейчас Минпромторг прорабатывает вопрос о …
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30 июля 2018, 05:50
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Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт
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16 августа 2016, 03:09
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МВФ официально подтвердил: В Греции - дефолт
Греция не погасила задолженность в размере 1,6 миллиарда евро перед Международным валютным фондом в положенный срок. По факту, Греция допустила дефолт. Это происходит впервые в мировой истории с европейским государством с развитой экономикой.
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1 июля 2015, 11:39
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Как самарские финансисты оценивают вероятность американского дефолта?
Центробанки многих стран готовятся к возможному краху финансовых рынков. По данным агентства Bloomberg, на ежегодном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка проблему обсуждали руководители нескольких федеральных структур.
Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф рассказал журналистам, что финансовые руководители договорились разработать …
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16 октября 2013, 03:55
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Шатдаун хуже краха Lehman Brothers
Дефолт США станет беспрецедентным случаем в новейшей истории, считают аналитики, и катастрофой для всех рынков от Бразилии до Цюриха, отмечают "Ведомости". Мировая экономика, находящаяся в рецессии, скорее всего, окажется в депрессии. Ни одной стране мира не удастся избежать негативных последствий.
По …
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8 октября 2013, 10:02