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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

В областной столице продолжается ремонт на улице Свободы на участке от Георгия Ратнера до улицы 22 Партсъезда. До конца этой недели там обещают закончить ремонт картами более 100 погонных метров. Приводят в порядок покрытие по всей ширине проезжей части, меняют 
17 августа 2018, 03:22
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
17 августа 2018, 02:59
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.

В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди 

9 августа 2018, 10:22
В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Правительство готовит сюрприз для российских велосипедистов, которых, по примерным оценкам, насчитывается 33 миллиона. Цены на эти транспортные средства могут вырасти. Это произойдет, если Кабмин все-таки решит ввести по аналогии с автомобилями утилизационные сборы на велосипеды. Сейчас Минпромторг прорабатывает вопрос о 
30 июля 2018, 05:50
Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт

Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт

Завтра исполняется ровно 18 лет со дня, когда в России случился дефолт. Тот день, 17 августа 1998 года, назвали черным понедельником. Напомним, тогда российские власти объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Это привело к резкому обвалу 

16 августа 2016, 03:09
МВФ официально подтвердил: В Греции - дефолт

МВФ официально подтвердил: В Греции - дефолт

Греция не погасила задолженность в размере 1,6 миллиарда евро перед Международным валютным фондом в положенный срок. По факту, Греция допустила дефолт. Это происходит впервые в мировой истории с европейским государством с развитой экономикой. 
 
Представитель МВФ Джерри Райс рассказал, что учреждение от Греции 
1 июля 2015, 11:39
Как самарские финансисты оценивают вероятность американского дефолта?

Как самарские финансисты оценивают вероятность американского дефолта?

Центробанки многих стран готовятся к возможному краху финансовых рынков. По данным агентства Bloomberg, на ежегодном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка проблему обсуждали руководители нескольких федеральных структур.

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф рассказал журналистам, что финансовые руководители договорились разработать 

16 октября 2013, 03:55
Шатдаун хуже краха Lehman Brothers

Шатдаун хуже краха Lehman Brothers

Дефолт США станет беспрецедентным случаем в новейшей истории, считают аналитики, и катастрофой для всех рынков от Бразилии до Цюриха, отмечают "Ведомости". Мировая экономика, находящаяся в рецессии, скорее всего, окажется в депрессии. Ни одной стране мира не удастся избежать негативных последствий.

По 

8 октября 2013, 10:02
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