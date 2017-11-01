В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.



25 … Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой,. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.25