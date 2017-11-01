|
Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти
Сегодня, 1 ноября, в Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. По сообщению полицейских, столкнулись два автомобиля - «Гранта» и «Фиат». 9-летний мальчик, получивший телесные повреждения, ехал в вазовской легковушке. Он доставлен в больницу.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель …
|
1 ноября 2017, 11:44
|
Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи
Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.
Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, …
|
31 октября 2017, 02:46
|
Страховой случай: оформление ДТП по-новому
|
31 октября 2017, 01:20
|
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
|
31 октября 2017, 11:13
|
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
|
7 октября 2017, 06:16
|
В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки
Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
25 …
|
17 сентября 2017, 05:52
|
На дороге под Самарой сгорела «Газель»
Сегодня, 15 сентября, на трассе Самара – Бугуруслан сгорела «Газель». По словам очевидцев, это произошло в районе Кинеля. Машина была грузовая. По предварительной информации, после столкновения с вазовской легковушкой начался пожар. В результате примерно половина дороги оказалась перекрыта. Люди в …
|
15 сентября 2017, 05:19
|
Поспешишь - людей насмешишь: в Самаре два трамвая зажали наглую «Газель»
|
2 сентября 2017, 04:31