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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Сегодня, 1 ноября, в Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. По сообщению полицейских, столкнулись два автомобиля - «Гранта» и «Фиат». 9-летний мальчик, получивший телесные повреждения, ехал в вазовской легковушке. Он доставлен в больницу.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 

1 ноября 2017, 11:44
Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.

Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, 
31 октября 2017, 02:46
Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Новый административный регламент ГИБДД действует уже больше недели. Одно из главных и самых спорных изменений в нем — отмена справки о ДТП для страховых компаний. Это может привести к усложнению процесса выплат и увеличению срока рассмотрения страховых случаев.
Согласно правилам 

31 октября 2017, 01:20
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
 
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17 сентября 2017, 05:52
На дороге под Самарой сгорела «Газель»

На дороге под Самарой сгорела «Газель»

Сегодня, 15 сентября, на трассе Самара – Бугуруслан сгорела «Газель». По словам очевидцев, это произошло в районе Кинеля. Машина была грузовая. По предварительной информации, после столкновения с вазовской легковушкой начался пожар. В результате примерно половина дороги оказалась перекрыта. Люди в 

15 сентября 2017, 05:19
Поспешишь - людей насмешишь: в Самаре два трамвая зажали наглую «Газель»

Поспешишь - людей насмешишь: в Самаре два трамвая зажали наглую «Газель»

Сегодня, 2 сентября, утром в Самаре произошло странное ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко «Газель» умудрилась столкнуться сразу с двумя трамваями.

По словам очевидцев, водитель микрогрузовика поворачивал с кольца. В этот самый момент 
2 сентября 2017, 04:31
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