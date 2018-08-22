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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор …
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22 августа 2018, 04:01
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Фигуристка Ирина Слуцкая откроет в Самаре школьную спортплощадку
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3 сентября 2015, 12:08
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В блогах: спортплощадка-фантом на Осипенко в Самаре
Блогер Алексей Сорокин поведал, что в Самаре по адресу Осипенко, 18, появилась спортивная площадка-фантом. Еще в 2012 году власти города обещали построить вместо находившейся по этому адресу старой спортплощадки новую универсальную. Тогда же, поздней осенью, весь инвентарь был демонтирован, …
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14 мая 2015, 04:37
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Восьмилетний мальчик погиб во время игры на спортплощадке в ХМАО
В минувший понедельник, 6 апреля, в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа погиб ребенок. Согласно предварительным данным, трагедия случилась, когда ребенок играл на спортивной внутридворовой площадке. Мальчик двигался по металлической лестнице. Пока неизвестно, как его голова оказалась между перилами, но именно …
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7 апреля 2015, 03:56