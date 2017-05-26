Летом на курорты российского юга из «Курумоча» будет до 20 рейсов в неделю. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
На направлении «Самара-Сочи» - до 10 рейсов в неделю, кроме вторника. По этому маршруту будут летать лайнеры авиакомпаний «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «Саравиа».
В Симферополь из областной столицы можно будет добраться ежедневно, кроме субботы. На рейсах работают три авиакомпании - «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings Airlines.
В Анапу и Геленджик можно будет улететь 3 и 2 раза в неделю соответственно самолетами компаний «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «ЮВТ АЭРО».
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