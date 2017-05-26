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17 мая 2017, 11:03
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

3 мая 2017, 05:20
140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

В Самаре в международном аэропорту «Курумоч» установят многопозиционную систему наблюдения за 140 млн рублей. Работы по монтажу оборудования выполнит госконцерн «Алмаз-Антей». Контракт с подрядчиком подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения. Исполнителю предстоит разработать схему размещения приборов, доставить технику до 

12 апреля 2017, 06:42
Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Лидером в этом рейтинге эксперты назвали Калининград. При бронировании авиаперелета в этот регион из любого другого города РФ и обратно в начале апреля нужно будет заплатить в среднем 8,7 тыс. рублей, что на 36% ниже, чем годом ранее.
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10 апреля 2017, 11:25
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
По данным пресс-службы компании, первый рейс по этому маршруту запланирован на 21 апреля. Полеты будут осуществляться регулярно, 

10 марта 2017, 12:19
В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

Попадание в него предполагает трехлетний запрет на авиаперелеты. Соответствующий законопроект направлен в профильный Совет при президенте России. В реестр предлагается вносить фамилии граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать список 

20 февраля 2017, 12:55
Эксперты назвали самые популярные у россиян авианаправления на Новый год

Эксперты назвали самые популярные у россиян авианаправления на Новый год

Эксперты туристического сервиса «Туту.ру» назвали самые востребованные, по их версии, новогодние авианаправления для россиян. Лидером среди предзаказов стало направление Москва-Симферополь.
В процессе своей работы специалисты проанализировали заявки по бронированию авиабилетов на зимние праздники. Вслед за лидером расположились рейсы из российской 

23 сентября 2016, 11:39
Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%

Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%

Это самый заметный за последние 20 лет спад выездного туризма. Данные приводит Ростуризм. В первом полугодии россияне совершили 16 с половиной миллионов поездок за рубеж. Это почти на 4 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2014-го. В мае-июне спрос упал 
15 сентября 2015, 04:57
В России может появиться курортный сбор

В России может появиться курортный сбор

От 50 до 100 рублей в сутки будут платить туристы, приезжающие на российские курорты, за право там находиться. Такой проект сейчас активно обсуждается в министерстве по делам Северного Кавказа.

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28 июля 2015, 05:18
Туроператоры снизили цены на заграничные путевки

Туроператоры снизили цены на заграничные путевки

До конца января самарцы имеют возможность отдохнуть в тёплых странах по самым выгодным в году ценам. Традиционно операторы снижают стоимость туров после новогодних каникул. К примеру, 7 дней в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас можно провести за 11,5 тысячи рублей. От 

17 января 2014, 04:46
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