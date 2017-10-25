Закон - не помеха: пираты Рунета увеличили свои доходы более чем в 2 раза Пираты Рунета адаптировались к нюансам антипиратского законодательства, которое не только не ограничило их деятельность, но и более чем в 2 раза увеличило их прибыль. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на результаты исследования Group-IB.

Совокупный доход пиратов российского интернета в …