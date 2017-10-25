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Совокупный доход пиратов российского интернета в 

25 октября 2017, 09:13
Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет — как с компьютеров, так и с мобильных устройств. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Денег». С начала 2017 года число переводов выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным 

23 октября 2017, 01:52
Составлен топ самых любимых грибов самарцев

Составлен топ самых любимых грибов самарцев

Яндекс опубликовал топ-10 грибов, которыми самарцы чаще всего интересуются в Интернете. Специалисты изучили поисковые запросы жителей Самарской области о грибах, и выяснили, когда в регионе начинается и заканчивается «сезон тихой охоты». Всего с июня по октябрь текущего года самарские пользователи 
20 октября 2017, 03:22
Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости

Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости

Верховный суд России признал законным право Росреестра засекречивать сведения о владельцах недвижимости. Такое решение было принято судебной коллегией ВС по административным делам.
В кассационном определении коллегия сослалась на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональные данные без согласия человека. 

19 октября 2017, 09:11
Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Проект закона о дистанционной розничной продаже медикаментов через Сеть внесен в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина, информирует правительственный портал.
Как следует из законопроекта, параллельно подразумевается введение запрета на розничную продажу в Сети средств, отпускаемых по рецепту. Еще авторы инициативы 

13 октября 2017, 12:08
Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян 

10 июля 2017, 09:08
В России появится портал по контролю за персональными данными

В России появится портал по контролю за персональными данными

К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
Ввод сервиса будет курировать Роскомнадзор. 

18 мая 2017, 12:02
Самарский врач-невролог Сергей Макаров подал в суд на

Самарский врач-невролог Сергей Макаров подал в суд на "Яндекс"

Доктор требует удалить из результатов поиска все ссылки с упоминанием о нем. По мнению медика, часть информации, выдаваемой поисковиком, уже устарела, остальное является личными сведениями и не подлежит разглашению. Ранее Макаров направлял в "Яндекс" письмо с соответствующей просьбой, но ему отказали. 

6 мая 2016, 05:41
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