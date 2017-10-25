Региональное управление Роскомнадзора предложило двум сотням самарских организаций поддержать программу по защите персональных данных в интернете. Ее цель - обеспечение интересов государства, общества, бизнеса и гражданина. Напомню, что личные сведения человека, полученные незаконным путем, зачастую, в лучшем случае используются для рассылки назойливой рекламы, в худшем могут стать инструментом для мошенничества в финансовой сфере. 25 октября первые 20 представителей уже подписали специальный документ - Кодекс добросовестных практик. На территории Приволжского федерального округа подобные акции проходят уже неделю. Активисты, поддержавшие инициативу - а среди них есть представители вузов, предприятий и учреждений города - договорились обеспечивать безопасное информационное пространство в сети, соблюдая требования Российского законодательства.
Это добровольно взятое на себя обязательство ответственного поведения в сети интернет, связанного с обработкой и оборотом персональных данных.
Сегодня сфера интернета также, если не больше важна безопасность в интернете, чем безопасность жизни в целом. Как бы я бы сказала в офф-лайне- рассказала Светлана Жданова, руководитель Управления Роскомнадзора по Самарской области.
|
Закон - не помеха: пираты Рунета увеличили свои доходы более чем в 2 раза
|
25 октября 2017, 09:13
|
Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет
|
23 октября 2017, 01:52
|
Составлен топ самых любимых грибов самарцев
Яндекс опубликовал топ-10 грибов, которыми самарцы чаще всего интересуются в Интернете. Специалисты изучили поисковые запросы жителей Самарской области о грибах, и выяснили, когда в регионе начинается и заканчивается «сезон тихой охоты». Всего с июня по октябрь текущего года самарские пользователи …
|
20 октября 2017, 03:22
|
Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости
Верховный суд России признал законным право Росреестра засекречивать сведения о владельцах недвижимости. Такое решение было принято судебной коллегией ВС по административным делам.
|
19 октября 2017, 09:11
|
Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете
Проект закона о дистанционной розничной продаже медикаментов через Сеть внесен в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина, информирует правительственный портал.
|
13 октября 2017, 12:08
|
Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы
В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
|
10 июля 2017, 09:08
|
В России появится портал по контролю за персональными данными
К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
|
18 мая 2017, 12:02
|
Самарский врач-невролог Сергей Макаров подал в суд на "Яндекс"
Доктор требует удалить из результатов поиска все ссылки с упоминанием о нем. По мнению медика, часть информации, выдаваемой поисковиком, уже устарела, остальное является личными сведениями и не подлежит разглашению. Ранее Макаров направлял в "Яндекс" письмо с соответствующей просьбой, но ему отказали. …
|
6 мая 2016, 05:41