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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

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14 марта 2018, 02:25
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

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Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.

«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него 

19 февраля 2018, 01:02
Сызранский МУП

Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить

В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.

Дочернее 

16 февраля 2018, 05:37
В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело 
5 февраля 2018, 11:40
Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

С территории Самарской области в январе 2018 года на родину отправили 58 нелегалов.

«Мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них 

1 февраля 2018, 01:02
Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.

Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации 

31 января 2018, 08:05
Владиславу Кедало напомнили о брачном договоре на полмиллиарда рублей

Владиславу Кедало напомнили о брачном договоре на полмиллиарда рублей

Процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало берет под контроль Ирина Гусакова. Она заявила, что бизнесмен должен ей 527 миллионов рублей по брачному договору, заключенному 5 лет назад, и еще 54 миллиона - по договору займа.

Напомним, с 2007 по 
31 января 2018, 05:00
Тольяттинский «ПошивАвтоВАЗагрегат» признан банкротом

Тольяттинский «ПошивАвтоВАЗагрегат» признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области официально признал банкротом тольяттинский «ПошивАвтоВАЗагрегат». Такое сообщение появилось на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Долг дочерней структуры «АвтоВАЗагрегата» перед кредиторами составляет почти 238 миллионов рублей. Из них 205 миллионов - задолженность материнской организации, которую 
23 января 2018, 02:03
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