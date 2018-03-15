По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году заявлений на банкротство было в 4 раза меньше. За год судебные приставы региона завершили 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей.
Полную версию интервью с Александрой Егошиной, смотрите на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в программе «Первый лица» 15 марта в 18 :20 и 16 марта в 6 часов утра.
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Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
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14 марта 2018, 06:11
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Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»
14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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14 марта 2018, 04:30
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Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области
Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это …
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14 марта 2018, 02:25
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За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки
В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о …
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2 марта 2018, 12:20
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Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.
«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него …
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19 февраля 2018, 01:02
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Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить
В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.
Дочернее …
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16 февраля 2018, 05:37
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В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов
Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело …
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5 февраля 2018, 11:40
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Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов
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1 февраля 2018, 01:02
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Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей
Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.
Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации …
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31 января 2018, 08:05
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Владиславу Кедало напомнили о брачном договоре на полмиллиарда рублей
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31 января 2018, 05:00
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Тольяттинский «ПошивАвтоВАЗагрегат» признан банкротом
Арбитражный суд Самарской области официально признал банкротом тольяттинский «ПошивАвтоВАЗагрегат». Такое сообщение появилось на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Долг дочерней структуры «АвтоВАЗагрегата» перед кредиторами составляет почти 238 миллионов рублей. Из них 205 миллионов - задолженность материнской организации, которую …
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23 января 2018, 02:03