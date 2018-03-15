Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это …