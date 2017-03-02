В США рассекретили документы с информацией о том, кто на самом деле предотвратил ядерную войну. Мир спасли синоптики. Статья об этом опубликована в специальном журнале, посвященном метеорологии и погоде.

Почти 50 лет назад, в конце весны 1967 года, в нескольких североамериканских …