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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 марта 2017г  
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Материалы по теме:

В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

Блогер denataliya опубликовала видео с бабушкой, которое ехала по улице Воронежской на самодельном транспортном средстве.
«Гражданка лет 70-75 очень ловко управлялась с тележкой, лавируя на ней между машинами. Мы, честно говоря, растерялись и испугались. Потому что страшно стало - вдруг 
2 марта 2017, 01:41
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»

Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»

Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
1 марта 2017, 09:57
Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах 
28 февраля 2017, 04:12
87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку

87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку

На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.

Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, 
28 февраля 2017, 02:14
В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов

В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов

На железнодорожных вокзалах Самары, Саранска и Рузаевки начали работать стационарные устройства для зарядки смартфонов и планшетов, сообщает Куйбышевская железная дорога. Проект реализован в рамках подготовки городской инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Пассажиры могут выбрать открытые или закрытые 
2 февраля 2017, 04:31
Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок

Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок

Минтранс России предложил поддержать речной транспорт путем запрета на скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации. По данным экспертов, значительную долю речного грузового трафика занимают нефтепродукты. Реализация инициативы ведомства поможет в летний период значительно разгрузить железную дорогу. Как уже 

30 января 2017, 01:38
В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

Передвижения военных во время подготовки и проведения майского парада в Самаре в этом году обойдутся министерству обороны в 3 миллиона рублей.
Для этого понадобятся 25 автобусов, которые должны будут курсировать до площади Куйбышева и обратно в течение 8 рабочих дней.

Соответствующий 

11 января 2017, 11:02
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Мотострелковая бригада, дислоцированная под Самарой в поселке Рощинский, получила более 40 новейших бронетранспортеров, оснащенных кондиционерами. Боевые машины БТР – 82А, также оборудованные модернизированными системами связи и ориентирования, получены бригадой по Гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Новые БТР 
14 декабря 2016, 11:13
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.

Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках 

30 ноября 2016, 11:15
ДТП в Самаре с участием автобуса и бензовоза, 4 пострадавших

ДТП в Самаре с участием автобуса и бензовоза, 4 пострадавших

На улице Кулундинской у автобуса отказали тормоза, и он врезался в идущий впереди бензовоз. Тот по инерции столкнулся с легковушкой. Произошел разлив и возгорание бензина. Такова легенда тактических учений экстренных служб и ГИБДД. Огонь разжигают в специальном противне, чтобы он 

29 сентября 2016, 03:28
США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

В США рассекретили документы с информацией о том, кто на самом деле предотвратил ядерную войну. Мир спасли синоптики. Статья об этом опубликована в специальном журнале, посвященном метеорологии и погоде.

Почти 50 лет назад, в конце весны 1967 года, в нескольких североамериканских 

10 августа 2016, 05:24
Военные подали в суд на «Самарские канатные дороги»

Военные подали в суд на «Самарские канатные дороги»

«Главное управление обустройства войск» обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к компании «Самарские канатные дороги» (СКАДО) о взыскании 518 млн рублей. Согласно материалам дела, дочернее подразделение группы СКАДО должно было построить для военных фуникулер в Сочи. По версии заявителя, 

10 июня 2016, 04:12
В аэропорту «Курумоч» сотрудники ФСБ обезвреживают «террористов»

В аэропорту «Курумоч» сотрудники ФСБ обезвреживают «террористов»

В аэропорту прошли тактико-специальные учения по противодействию преступным группам и спасению граждан. В них приняли участие сотрудники областного УФСБ, полиции региона и военные.
По сценарию, несколько вооруженных террористов взяли в заложники пассажиров авиалайнера, другая группа преступников захватила здание аэропорта и 

1 июня 2016, 03:06
В Самаре эвакуировали Главпочтамт

В Самаре эвакуировали Главпочтамт

Из здания на Ленинградской вывели около 200 человек. Эвакуация проходила в рамках учений МЧС России, направленных на профилактику терроризма.
По легенде, в здании был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Одновременно на третьем этаже произошло "возгорание". Пожарные расчёты прибыли к 

31 мая 2016, 12:26
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