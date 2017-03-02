Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки объекта использовалась аэрозольная завеса в радиусе пяти тысяч квадратных метров и термодымовая аппаратура. Железнодорожный узел оставался скрытым от глаз противника на протяжении часа.
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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»
Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
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1 марта 2017, 09:57
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Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»
Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах …
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28 февраля 2017, 04:12
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87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку
На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.
Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, …
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28 февраля 2017, 02:14
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В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов
На железнодорожных вокзалах Самары, Саранска и Рузаевки начали работать стационарные устройства для зарядки смартфонов и планшетов, сообщает Куйбышевская железная дорога. Проект реализован в рамках подготовки городской инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Пассажиры могут выбрать открытые или закрытые …
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2 февраля 2017, 04:31
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Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок
Минтранс России предложил поддержать речной транспорт путем запрета на скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации. По данным экспертов, значительную долю речного грузового трафика занимают нефтепродукты. Реализация инициативы ведомства поможет в летний период значительно разгрузить железную дорогу. Как уже …
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30 января 2017, 01:38
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В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре
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11 января 2017, 11:02
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами
Мотострелковая бригада, дислоцированная под Самарой в поселке Рощинский, получила более 40 новейших бронетранспортеров, оснащенных кондиционерами. Боевые машины БТР – 82А, также оборудованные модернизированными системами связи и ориентирования, получены бригадой по Гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Новые БТР …
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14 декабря 2016, 11:13
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ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара
Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.
Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках …
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30 ноября 2016, 11:15
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ДТП в Самаре с участием автобуса и бензовоза, 4 пострадавших
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29 сентября 2016, 03:28
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США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну
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10 августа 2016, 05:24
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Военные подали в суд на «Самарские канатные дороги»
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10 июня 2016, 04:12
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В аэропорту «Курумоч» сотрудники ФСБ обезвреживают «террористов»
В аэропорту прошли тактико-специальные учения по противодействию преступным группам и спасению граждан. В них приняли участие сотрудники областного УФСБ, полиции региона и военные.
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1 июня 2016, 03:06
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В Самаре эвакуировали Главпочтамт
Из здания на Ленинградской вывели около 200 человек. Эвакуация проходила в рамках учений МЧС России, направленных на профилактику терроризма.
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31 мая 2016, 12:26