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Материалы по теме:

Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что все строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории.

"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 
21 апреля 2018, 03:36
На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

Сегодня, 15 апреля, рабочие продолжили укладку газона на стадионе «Самара Арена». Почти половина поля уже готова.

«Самара Арена» сегодня выглядит так! Уложено 40% поля», - говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Процесс укладки
15 апреля 2018, 02:37
Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»

Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена»

В Самару из Германии доставили газон для стадиона "Самара Арена". Его привезли 12 грузовиков.

Укладка начнется уже завтра,15 апреля.  После чего 9 установок "искусственное солнце" будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее смог прижиться на самарской земле, информирует 
14 апреля 2018, 01:48
В Самаре стартовало обучение волонтеров английскому и испанскому языкам

В Самаре стартовало обучение волонтеров английскому и испанскому языкам

Сегодня, 25 марта, в Самарском социально-педагогическом университете стартовал новый этап обучения волонтеров чемпионата мира по футболу – «Иностранные языки».
 
Добровольцы, которые будут помогать в организации и проведении матчей мундиаля, предстоит пройти ускоренные языковые курсы английского и испанского. Это делается 
25 марта 2018, 02:06
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