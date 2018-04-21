Машины с немецким газоном прибыли на «Самара Арена» В Самару из Германии доставили газон для стадиона "Самара Арена". Его привезли 12 грузовиков.



Укладка начнется уже завтра,15 апреля. После чего 9 установок "искусственное солнце" будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее смог прижиться на самарской земле, информирует …