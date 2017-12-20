Завтра, 21 декабря, полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там будут переустраивать линии электропередачи. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомним, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность почти 90%. Осталось проложить тротуары и установить освещение.
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На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
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20 декабря 2017, 02:03
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях
О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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18 декабря 2017, 10:12
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На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей
На завершение реконструкции площади Славы необходимо еще 43 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на установку оборудования для каскадных и сухих фонтанов, сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, дорожную плитку и озеленение. Сейчас ищут подрядчика, контракт планируют заключить в январе, исполнен он должен …
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14 декабря 2017, 10:15
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СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое
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7 декабря 2017, 10:06
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Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей после ЧМ-2018
Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета …
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1 декабря 2017, 05:27
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В Самаре продолжается реконструкция набережной
Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой …
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28 ноября 2017, 05:40
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В Финляндии появилось приложение для отслеживания оленей на дорогах
Финские специалисты разработали приложение Porokello, или «Олений колокольчик». Программа даст возможность автолюбителям заблаговременно получать информацию об оленях на трассах, дабы не столкнуться с этими лесными обитателями.
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14 ноября 2017, 03:00
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В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек
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19 октября 2017, 01:25