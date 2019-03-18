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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. …
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18 марта 2019, 04:11
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1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области
В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.
Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. …
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5 февраля 2019, 02:13
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Стало известно, почему завыли сирены в Самаре
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13 июля 2018, 02:47
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Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию
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17 апреля 2018, 07:27
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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани
Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные …
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15 марта 2018, 11:19
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В Самаре 26 октября зазвучат электросирены
В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой …
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24 октября 2017, 09:09
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17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения
Завтра в 10 часов утра в Самаре заработают электросирены и громкоговорители, установленные на крышах административных зданий и жилых домов. Они будут включены на 5 минут. 17 марта будет проведена комплексная плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщается на сайте …
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16 марта 2016, 01:20
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В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги
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22 сентября 2015, 02:35
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19 марта в Самаре зазвучат электросирены
В Самарской области пройдет плановая комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. В Самаре электросирены и громкоговорители включат 19 марта в 10 часов утра на 5 минут. Услышав сигнал, нужно включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проверке, сообщили …
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16 марта 2015, 09:49
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