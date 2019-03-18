В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге … В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На