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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом 
18 марта 2019, 04:50
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. 
18 марта 2019, 04:11
1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.

Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. 

5 февраля 2019, 02:13
Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

13 июля жители нескольких районов Самары услышали вой сирен. Сигналы тревоги доносились до обитателей Промышленного и Кировского районов, Металлурга, 6-й просеки. Также сирены было слышно в районе автовокзала, на проспекте Кирова и других мест. Некоторые горожане не на шутку забеспокоились.
13 июля 2018, 02:47
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой 

24 октября 2017, 09:09
17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения

17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения

Завтра в 10 часов утра в Самаре заработают электросирены и громкоговорители, установленные на крышах административных зданий и жилых домов. Они будут включены на 5 минут. 17 марта будет проведена комплексная плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщается на сайте 
16 марта 2016, 01:20
В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги

В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги

На следующей неделе, в четверг, 1 октября, в Самаре проведут проверку системы централизованного оповещения населения. С 10 часов утра на пять минут в городе включат электросирены и громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий.

Услышав сигнал тревоги 
22 сентября 2015, 02:35
19 марта в Самаре зазвучат электросирены

19 марта в Самаре зазвучат электросирены

В Самарской области пройдет плановая комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. В Самаре электросирены и громкоговорители включат 19 марта в 10 часов утра на 5 минут. Услышав сигнал, нужно включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проверке, сообщили 
16 марта 2015, 09:49
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