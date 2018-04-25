В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.

Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время …