В Самаре мэрия выделит 2,1 миллиона рублей на снос недостроя, расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 10 «а». Сейчас власти ищут подрядчика. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Объект представляет собой здание переменной этажности – 2-3 этажа. Его площадь 1100 квадратных метров. Подрядчику, которого определят с помощью конкурса 14 мая, предстоит демонтировать здание и выполнить перенос коммуникаций. Он также должен взять на себя охрану площадки на время работ и утилизацию строительного мусора. На это, после заключения контракта, будет отведено 30 дней.
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары
В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила …
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23 апреля 2018, 12:38
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Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора
В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.
«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской …
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19 апреля 2018, 09:49
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Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары
В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент …
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9 апреля 2018, 02:56
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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В Самаре сносят Дворец Спорта
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21 августа 2017, 06:10
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Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей
9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
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22 мая 2017, 07:19
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«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому
В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
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15 мая 2017, 04:09
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Самарский вокзал начнут разбирать
На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на …
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28 апреля 2017, 03:00