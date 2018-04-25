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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.

«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской 
19 апреля 2018, 09:49
Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент 

9 апреля 2018, 02:56
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время 

21 августа 2017, 06:10
Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победителю предстоит снести Дворец спорта 

22 мая 2017, 07:19
«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к 

15 мая 2017, 04:09
Самарский вокзал начнут разбирать

Самарский вокзал начнут разбирать

На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на 

28 апреля 2017, 03:00
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