Гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут с 22 по 26 мая. В связи с этим будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей Автозаводского и Центрального районов. Время проведения работ выбрано с учетом неблагоприятного прогноза погоды на ближайшую неделю и согласовано с горадминистрацией, сообщает ПАО "Т Плюс".
Теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению просят жителей Автограда соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Также не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Отметим, в Самаре, несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков (заморозки до минус 3 градусов), гидравлические испытания стартовали еще 10 мая.
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