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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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В производственных помещениях 

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С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

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Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
 
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся 

27 апреля 2017, 10:55
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