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В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву
В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела …
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20 сентября 2018, 09:51
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Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
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20 сентября 2018, 06:05
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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
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20 сентября 2018, 10:39
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Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу
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20 сентября 2018, 09:41
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
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27 марта 2018, 06:23
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Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы
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31 января 2018, 03:21