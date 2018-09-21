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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела 

20 сентября 2018, 09:51
Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
20 сентября 2018, 06:05
Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в  домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 
20 сентября 2018, 05:53
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов за круглым столом встретился с представителями средств массовой информации. Говорили о предстоящих выборах главы государства, о том, как важно донести до населения необходимость проголосовать 18 марта, тем более что в этот же день на 
31 января 2018, 03:21
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