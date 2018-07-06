|
Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре
|
6 июля 2018, 03:55
|
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти
|
6 июля 2018, 12:54
|
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов
|
6 июля 2018, 10:41
|
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
|
5 июля 2018, 10:46
|
С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
|
5 июля 2018, 05:55
|
Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция
|
5 июля 2018, 02:32
|
Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
|
4 июля 2018, 09:38
|
Электронную базу туристов создадут в России
В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут …
|
26 июня 2018, 08:01