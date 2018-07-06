Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре … В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется