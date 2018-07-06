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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

Сейчас Самара находится на 4 месте среди городов-организаторов по числу туристов, приехавших на матчи ЧМ-2018. Данные были опубликованы Федеральным агентством по туризму. За первые две недели Мундиаля турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. В среднем, рост турпотока по 11 
6 июля 2018, 10:41
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными 

5 июля 2018, 05:55
Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

В субботу, 7 июля, вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15:00. Напомним, что в этот день в нашем городе пройдет последняя, шестая игра Мундиаля - матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу на поле сразятся сборные Швеции и Англии. Поддержать свою 

5 июля 2018, 02:32
Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении 
4 июля 2018, 09:38
Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут 
26 июня 2018, 08:01
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