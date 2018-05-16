В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета На охрану Самарского академического театра оперы и балета собираются потратить почти 12 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об организации 6 постов охраны - из них 4 должны работать в круглосуточном режиме, 2 по 12 часов, …