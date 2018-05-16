В Самарской области потратят 226 тысяч рублей на поставку почетных грамот и благодарностей губернатора. Соответствующий тендер разместило областное казенное учреждение ''Служба эксплуатации зданий и сооружений''. Всего нужно изготовить 2700 бланков. Из них по 1 тысяче благодарностей и почетных грамот, 700 - благодарственных писем. Каждый бланк обойдется бюджету в 84 рубля. Для сравнения, в 2015 году его стоимость была почти в 3 раза выше - 210 рублей. На всех документах должны быть нанесены герб Самарской области и флаг России. Материал - дизайнерская бумага, отбелённая без хлора, целлюлоза. Грамоты предназначены для их вручения во время торжественных мероприятий с участием первого лица региона. Работы необходимо выполнить в течение двух недель с момента заключения контракта. Победителя закупки определят 28 мая.
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