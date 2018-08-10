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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС
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10 августа 2018, 07:07
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Лже-террорист из Самары получил два года
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10 августа 2018, 07:00
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы
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10 августа 2018, 06:08
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
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7 августа 2018, 02:52
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Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку
В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях.
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2 августа 2018, 08:52
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39