8
09
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888            888    888  8888888b.   888888888   888b     d888  888b    888 
 888   o   888            888    888  888  "Y88b  888         8888b   d8888  8888b   888 
 888  d8b  888            888    888  888    888  888         88888b.d88888  88888b  888 
 888 d888b 888  88888b.   8888888888  888    888  8888888b.   888Y88888P888  888Y88b 888 
 888d88888b888  888 "88b  888    888  888    888       "Y88b  888 Y888P 888  888 Y88b888 
 88888P Y88888  888  888  888    888  888    888         888  888  Y8P  888  888  Y88888 
 8888P   Y8888  888 d88P  888    888  888  .d88P  Y88b  d88P  888   "   888  888   Y8888 
 888P     Y888  88888P"   888    888  8888888P"    "Y8888P"   888       888  888    Y888 
                888                                                                      
                888                                                                      
                888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

ООО «Современные медицинские технологии» не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение УФАС по Самарской области о картельном сговоре на торгах. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Согласно материалам дела, фирма Сергея Шатило обращалась в суд с коллективным иском от имени 
10 августа 2018, 07:07
Лже-террорист из Самары получил два года

Лже-террорист из Самары получил два года

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор самарцу, который в апреле этого года сообщил о минировании торгового центра «Аврора Молл». Сообщение оказалось ложным, но работу ТЦ пришлось блокировать на несколько часов. Все это случилось после волны звонков о минировании российских школ, 

10 августа 2018, 07:00
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Готовится к выходу вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Ведущий Алексей Елхимов и наши корреспонденты расскажут обо всех события х завершающегося последнего дня рабочей недели. Главные темы:

- Когда в Самаре начнут строить новую ветку подземки? 
10 августа 2018, 06:08
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях. 
 
Оказавшийся на скамье подсудимых 24-летний 
2 августа 2018, 08:52
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх