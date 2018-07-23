|
В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
|
19 июля 2018, 09:59
|
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
|
19 июля 2018, 03:22
|
Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»
|
19 июля 2018, 02:38
|
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
|
19 июля 2018, 12:25
|
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»
Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.
Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». …
|
17 июля 2018, 10:03
|
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены
|
11 июля 2018, 11:23
|
Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России
|
11 июля 2018, 05:35