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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

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Под действие резонансной акции попали должники за 
19 июля 2018, 09:59
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

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Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Стали известны подробности встречи главы региона Дмитрия Азарова с директором агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым. Накануне в Москве они обсудили, как будут идти выплаты вкладчикам «Газбанка», лишенного лицензии 11 июля. Проблем с этим быть не должно. Выплаты начнутся уже 
19 июля 2018, 02:38
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 

11 июля 2018, 05:35
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