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Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области
По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата …
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10 сентября 2018, 11:03
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В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»
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10 сентября 2018, 10:39
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Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».
Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий …
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10 сентября 2018, 10:35
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Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить
В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в 2012-2015 годах решал вопросы установки в городе скульптур и различных арт-объектов. В состав «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По …
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10 сентября 2018, 10:16
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Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару
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6 марта 2018, 03:47
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В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской
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9 января 2018, 12:26
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Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии
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27 декабря 2017, 01:30
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Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника
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1 декабря 2017, 10:17