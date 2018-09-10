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Материалы по теме:

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата 
10 сентября 2018, 11:03
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий 

10 сентября 2018, 10:35
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в  2012-2015 годах решал вопросы установки в  городе скульптур и различных арт-объектов. В состав  «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По 
10 сентября 2018, 10:16
Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним 

6 марта 2018, 03:47
В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В храм Рождества Христова, расположенный в поселке Волжский, привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской. Считается, что она помогает в решении самых разных проблем и особо покровительствует семьям, которые стремятся иметь детей. Прикоснуться к святыне все желающие могут вплоть 

9 января 2018, 12:26
Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Ученые из Израиля при помощи дрона нашли развалины старинного храма в одном из южных регионов страны. Как рассказывает РИА Новости, постройка относится к периоду 2200-летней давности. Речь идет о времени существования одного из осколков великой некогда империи Александра Македонского.
Это 

1 декабря 2017, 10:17
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