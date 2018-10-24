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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, 
24 октября 2018, 01:15
Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском 
23 октября 2018, 10:45
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште и стал лучшим представителем РФ, за что также получил медаль «Best of Nation». Он выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего 
1 октября 2018, 10:37
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

В Самаре продлен срок сбора заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018». Сделано это в связи с многочисленными просьбами от учащихся вузов и ссузов. Заявки принимаются до 29 сентября по адресу проспект Ленина, 3 (Самарский Дом молодежи).

Стоит отметить, 

26 сентября 2018, 12:55
Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"

Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню  лучших управленцев страны, став победителем  первого всероссийского конкурса  "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил   первый зам руководителя 

12 февраля 2018, 11:15
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