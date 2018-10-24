Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Прием заявок на участие на сайте лидерыроссии.рф завершится сегодня в полночь. То есть, у всех желающих в возрасте до 55 лет и имеющих двухлетний опыт управления, еще есть несколько часов, чтобы зарегистрироваться.
О тех, кто и зачем на самом деле идет на этот конкурс, о его прошлогодних победителях и их первых результатах смотрите в выпуске новостей на «ТЕРРЕ» в 18:45.
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Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве
Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, …
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24 октября 2018, 01:15
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Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов
22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском …
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23 октября 2018, 10:45
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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15
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Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018
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1 октября 2018, 10:37
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Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018»
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26 сентября 2018, 12:55
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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова
На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.
Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками …
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31 августа 2018, 02:30
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"
Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню лучших управленцев страны, став победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил первый зам руководителя …
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12 февраля 2018, 11:15