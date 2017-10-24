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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров встретился с председателем правления одной из крупнейших в России газовых компаний ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Областное правительство давно сотрудничает с этой организацией в сфере крупного инвестиционного проекта по строительству, добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ». 

23 октября 2017, 03:32
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров озвучил решения о дополнительных мерах соцподдержки: 90 поездок в месяц по социальной карте и возвращение денежной выплаты работающим ветеранам, чья пенсия ниже 13 тысяч 500 рублей, сообщили в областном правительстве. В четверг, 19 октября, 
20 октября 2017, 11:11
В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

Прежде чем менять систему начисления социальных выплат, надо просчитать, в какую сумму это обойдется бюджету и решить, где взять деньги. Такое поручение давал подчиненным глава региона Дмитрий Азаров. В этот четверг чиновники озвучили свои первые расчеты.

Врио министра транспорта 
19 октября 2017, 09:55
Проблемы с теплом? Звони!

Проблемы с теплом? Звони!

О любых проблемах, связанных с подачей тепла, 19 октября жители Самарской области смогут рассказать по телефону горячей линии главе региона Дмитрию Азарову и главному федеральному инспектору Сергею Чабану. На вопросы они будут отвечать с 12 до 15 часов дня. Жалобы 

18 октября 2017, 06:05
10 сентября Самара отметит День города

10 сентября Самара отметит День города

Во второе воскресенье сентября (в этом году оно выпадает на 10 число) Самара будет отмечать День города. Поскольку на площади Куйбышева сейчас идет ремонт, торжественные мероприятия состоятся на второй очереди Набережной.
Уже в 9 утра там развернутся 10 площадок с 

5 сентября 2017, 03:53
Возьмут за язык: В британский спецназ ищут специалиста со знанием русского

Возьмут за язык: В британский спецназ ищут специалиста со знанием русского

Британские силы специального назначения (SAS) ищут в свои ряды резервиста, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт службы в разведке. Как гласит официальное объявление, соискателю обещают звание сержанта и жалованье 44 тысячи фунтов (более 56 тысяч долларов) в год за 

31 августа 2017, 02:14
Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Соединение специального назначения ЦВО, которое базируется в Самарской области, получило бронированные «КамАЗы». Новые 17-тонные машины сделаны из специальной стали, передает samaratoday.ru. Цельнометаллическая кабина трехместная, там есть спальное место. Модуль оборудован специальными бойницами, всего их 8. Аварийные люки установлены на 
24 августа 2017, 02:04
День города – 2017: в Самаре устроят авиашоу и парад кораблей

День города – 2017: в Самаре устроят авиашоу и парад кораблей

10 сентября самарцы отпразднуют День города и его 431-ю годовщину. Главным местом праздника станет набережная Волги. Там организуют пять тематических площадок.
22 августа 2017, 12:07
Как самарцы отпраздновали День физкультурника

Как самарцы отпраздновали День физкультурника

Уже по традиции основные спортивные торжества сконцентрировались на набережной, центральная площадка разместилась под Чкаловским спуском. Жители и гости города смогли понаблюдать за состязаниями спортсменов, а также принять участие в мастер-классах для детей и взрослых. Состоялся фестиваль ГТО для семейных команд. 
14 августа 2017, 01:28
В Самаре накрыли подпольное казино в одном здании с минобразования

В Самаре накрыли подпольное казино в одном здании с минобразования

Стражи порядка обнаружили подпольное казино в здании, где расположено областное министерство образования и науки на улице Фрунзе. Операция проходила с участием спецназа.

Во время визита силовиков в игровых залах находились 12 человек - работники и клиенты. Большинство из них подтвердили, что 

16 мая 2016, 06:25
В Самаре судят спецназовцев за вооруженные ограбления

В Самаре судят спецназовцев за вооруженные ограбления

Сегодня, 25 января, в Самарском областном суде стартовал процесс над тремя бывшими спецназовцами.
Они подружились еще во время службы в армии в Свердловской области. По версии следствия, летом 2014-ого года 30-летний Вильсур Нурмухамитов предложил однополчанам зарабатывать на жизнь воровством. Согласно 
25 января 2016, 04:58
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