Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником военнослужащих 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения. Сейчас бригада дислоцируется в Тольятти. Её бойцы принимали участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне, в миротворческой миссии в Косово, обеспечивали охрану российских представительств в Кабуле. 4 мая 2010 года на основании приказа министра обороны РФ бригаде было вручено Георгиевское знамя.
«Вас всегда отличали патриотизм, отвага, решительность, готовность к самопожертвованию, выдержка и спокойствие, способность без колебаний, рискуя своей жизнью, вступить в схватку с сильным и опасным противником», - указано в поздравлении главы региона. От лица жителей Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех воинов-спецназовцев за безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении воинского долга и преданность Отечеству.
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