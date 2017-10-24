10 сентября Самара отметит День города Во второе воскресенье сентября (в этом году оно выпадает на 10 число) Самара будет отмечать День города. Поскольку на площади Куйбышева сейчас идет ремонт, торжественные мероприятия состоятся на второй очереди Набережной.

Уже в 9 утра там развернутся 10 площадок с …