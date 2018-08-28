11
14
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта 

28 августа 2018, 10:41
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

Ночью в понедельник, 27 августа, на улице Переселенка в Сызрани горел жилой дом. Сигнал поступил на пульт дежурного в 01:01. На место событий выехали 21 сотрудник оперативного ведомства и шесть единиц техники. Как оказалось, вспыхнула кровля жилого здания на площади 
27 августа 2018, 09:10
2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

По предварительным данным, сегодня, 26 августа, около 3-х часов ночи загорелся 2-этажны дом на улице Фрунзе.
 
Пламя охватило не только жилое помещение, площадью свыше 225 квадратных метров, но и надворные постройки в 100 квадратных метров. Пламенем были объяты и 
26 августа 2018, 02:36
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

В среду, 22 августа, около здания Арбитражного суда Самарской области возник пожар. Загорелось что-то внутри припаркованного автомобиля. Во время обхода задымление машины заметил судебный пристав Николай Мартынов, который в этот день работал в суде. В салоне легковушки сидела собака. Приставу 
23 августа 2018, 10:29
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх