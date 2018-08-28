Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.
На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 минут пожар был ликвидирован.
В результате инцидента сильные повреждения получил автомобиль «Фиат». Причины ЧП устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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