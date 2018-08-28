С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона …