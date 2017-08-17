За право на обучение самарских чиновников английскому языку поборются сразу два местных вуза: педагогический и международный институт рынка. Конкурс на оказание этих образовательных услуг объявил городской департамент управделами администрации. «Пед» готов подготовить 25 представителей власти к чемпионату мира по футболу 2018 года за 371 тысячу рублей. Это, кстати, максимальная стоимость контракта. А МИР выставил цену в 267 тысяч. Победителя определят 25 августа. После этого чиновники будут заниматься вечерами по средам и пятницам. Общий курс обучения составляет 105 часов. Одно из главных условий - учеба не должна мешать работе.
Мы посчитали, четырехмесячный курс на одного человека в МИРе будет стоить около 11 000 рублей, в ПЕДе чуть меньше 15-ти. Для сравнения: в других лигвистических школах региона цена групповых занятий варируется от 17 тысяч до 45-ти.
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