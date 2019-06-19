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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными 
19 июня 2019, 02:15
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

С 1 июля на 7 % обещают повысить тарифные ставки и оклады сотрудников тольяттинского «АвтоВАЗа». За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации на автогиганте. Профсоюз обратился к руководству предприятия, и во вторник, 18 июня, на заседании согласительной 
19 июня 2019, 11:49
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России. 

- Идет процесс передачи проектной документации к Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал 
19 июня 2019, 09:24
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
17 июня 2019, 01:38
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева

Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским воздушным гаваням имен людей, имеющих особые заслуги перед страной. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания. Есть в списке и самарский аэропорт 
31 мая 2019, 02:32
Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

В ночь на пятницу, 17 мая, пассажирский лайнер, вылетевший из кипрского города Ларнаки в самарский аэропорт, был вынужден совершить посадку в Краснодаре. По данным представителей авиакомпании «Россия», пойти на это пилотам рейса N 5840 Ларнака - Самара пришлось из-за срабатывания 
17 мая 2019, 08:28
Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт

Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета, пишет 360tv.ru. Лайнер приземлился в 22:16 мск. Представитель компании UTair отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам, но, по каким 
15 мая 2019, 08:44
Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Перед началом отпускного сезона у самарцев появилась возможность напрямую добраться до второго по величине греческого города. Регулярные рейсы в Салоники будет выполнять авиакомпания Ellinair. Первый полет запланирован на 31 мая. Рейсы будут отправляться дважды в неделю - по понедельникам и/или 
17 апреля 2019, 04:41
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