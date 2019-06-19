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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
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19 июня 2019, 02:15
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля
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19 июня 2019, 11:49
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В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России.
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19 июня 2019, 09:24
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
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14 июня 2019, 06:20
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Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским воздушным гаваням имен людей, имеющих особые заслуги перед страной. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания. Есть в списке и самарский аэропорт …
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31 мая 2019, 02:32
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Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре
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17 мая 2019, 08:28
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Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета, пишет 360tv.ru. Лайнер приземлился в 22:16 мск. Представитель компании UTair отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам, но, по каким …
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15 мая 2019, 08:44
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Самарцы смогут напрямую летать в Салоники
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17 апреля 2019, 04:41
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