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Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии
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2 июля 2017, 12:55
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Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя
Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.
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27 июня 2017, 10:13
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Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов
На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.
«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном …
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26 июня 2017, 11:27
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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти
Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
На месте происшествия нашли целлофановый пакет и …
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24 июня 2017, 02:11
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
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23 июня 2017, 06:30
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Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед
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18 мая 2017, 07:02
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Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат
Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, …
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15 мая 2017, 04:30
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В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата
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14 мая 2017, 11:46
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В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"
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11 мая 2017, 10:59
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
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25 февраля 2017, 02:19
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Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом
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29 декабря 2016, 10:23
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В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке
Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.
34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение …
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4 декабря 2016, 04:52
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Ученые: cекс по телефону укрепляет отношения пары
Группа американских исследователей заявила, что СМС интимного характера укрепляют отношения между влюблёнными людьми. Такой вывод был сделан специалистами после проведённого эксперимента, в котором приняли участие почти 1 тысяча человек различных возрастов. Около 85 процентов респондентов признались, что иногда ведут интимную …
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9 августа 2015, 09:27
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В Екатеринбурге парень убил девушку за СМС-переписку
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27 февраля 2015, 09:12