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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

27-летний рабочий повздорил с мужчиной из-за разногласия о принадлежности к определенному роду войск.
2 июля 2017, 12:55
Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.  
27 июня 2017, 10:13
Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.

«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном 
26 июня 2017, 11:27
16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
24 июня 2017, 02:11
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты 

23 июня 2017, 06:30
Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
 
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не 

18 мая 2017, 07:02
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Оперативники выяснили, что 

14 мая 2017, 11:46
В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
Ученые: cекс по телефону укрепляет отношения пары

Ученые: cекс по телефону укрепляет отношения пары

Группа американских исследователей заявила, что СМС интимного характера укрепляют отношения между влюблёнными людьми. Такой вывод был сделан специалистами после проведённого эксперимента, в котором приняли участие почти 1 тысяча человек различных возрастов. Около 85 процентов респондентов признались, что иногда ведут интимную 
9 августа 2015, 09:27
В Екатеринбурге парень убил девушку за СМС-переписку

В Екатеринбурге парень убил девушку за СМС-переписку

19-летнюю студентку музыкального училища избили и зарезали 23 февраля.
27 февраля 2015, 09:12
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