27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, сообщается в Твиттере регионального Министерства лесного хозяйства.
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Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти
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11 апреля 2018, 12:47
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Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе
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11 апреля 2018, 12:01
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Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:46
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Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, …
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11 апреля 2018, 10:17
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16
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Два города Самарской области могут остаться без чистой воды
Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …
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29 марта 2018, 09:38
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Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области
Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, …
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21 марта 2018, 07:02
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Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез
В Самарской области осудили мужчину, причинившего ущерб лесному фонду. В начале сентября 2017-го года он незаконно вырубил под Самарой 12 берез. Преступление было совершено на территории 72-го квартала Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе. Этот участок относится к категории защитных лесов, пояснили …
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17 января 2018, 09:43
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Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен
МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
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10 августа 2017, 04:04
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В самарских лесах стало еще опаснее
В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или …
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31 июля 2017, 08:59