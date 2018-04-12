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Материалы по теме:

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.

Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок 

11 апреля 2018, 11:46
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, 

11 апреля 2018, 10:17
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

В Самарской области начался паводок. Потоп произошел под Тольятти. Талые воды затопили село Тимофеевка. А поле вдоль обводного шоссе «превратилось в море». Рассказы местных жителей, а также видео и фото очевидцев появились в социальных сетях во вторник, 10 апреля.  В 
10 апреля 2018, 01:16
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

В Самарской области осудили мужчину, причинившего ущерб лесному фонду. В начале сентября 2017-го года он незаконно вырубил под Самарой 12 берез. Преступление было совершено на территории 72-го квартала Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе. Этот участок относится к категории защитных лесов, пояснили 

17 января 2018, 09:43
Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо 

10 августа 2017, 04:04
В самарских лесах стало еще опаснее

В самарских лесах стало еще опаснее

В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или 
31 июля 2017, 08:59
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